Quindici interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco per spegnere i roghi di spazzatura accatastata in questi giorni di emergenza rifiuti a Palermo.

Gli incendi sono divampati a Falsomiele in via del Sagittario, diversi al Villaggio Santa Rosalia, in via Ammiraglio Rizzo, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Galletti.

I pompieri sono intervenuti per spegnere la spazzatura a fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate vicino ai cassonetti.

Intanto il sindaco orlando ha disposto l’avvio di una commissione di verifica sulla Rap