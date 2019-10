Sabato 12 ottobre

Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0, trasforma un’attività di routine in una scelta di valore, perché consente il sostegno di chi si trova in difficoltà. È questo lo spirito della raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa”, la seconda edizione di quest’anno dopo quella dello scorso maggio, promossa per sabato 12 ottobre in 336 punti vendita in tutte le aree in cui opera la Cooperativa, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. In Sicilia saranno coinvolti 12 punti vendita.

L’iniziativa è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con 375 realtà su tutto il territorio, col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

All’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e le associazioni aderenti, con le pettorine dedicate, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

I risultati dell’iniziativa saranno comunicati nei manifesti e nelle locandine che verranno affissi nei negozi coinvolti.

Come lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 ha organizzato due raccolte di beni di prima necessità – la prima a maggio la seconda a ottobre. Con la raccolta di maggio 2019 sono state già raccolte 251 tonnellate di prodotti. Al termine della raccolta nei negozi saranno esposte le locandine con i risultati del singolo punto vendita e l’indicazione delle associazioni di volontariato coinvolte.