tra le novità l'apertura di altri due ccr in città

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto nei giorni scorsi una relazione sull’andamento dei lavori del Tavolo tecnico per l’incremento della raccolta differenziata, da lui stesso istituito ad inizio del 2018 e che ha portato al coordinamento di tutte le azioni delle aziende e delle aree comunali interessate, raggiungendo a marzo il risultato del 20% di differenziata in costante aumento.

A seguito della relazione ed elaborando alcune delle proposte e criticità emerse durante i lavori del Tavolo, il Sindaco ha inviato tre note distinte a RAP, SISPI e Aree della Ragioneria generale, dell’Ambiente e della Polizia Municipale per l’adozione di nuovi provvedimenti volti a favorire l’incremento della raccolta differenziata ed il contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti.

I punti trattati sono tre:

– L’applicazione integrale del Regolamento sulla TARI nella parte che riguarda forme premiali per i cittadini che conferiscono i rifiuti differenziati

– L’apertura di nuovi CCR, dando priorità alle Zone Nord ed Ovest della città

– Il contrasto alla raccolta e all’abbandono illecito di rifiuti da parte di ditte e privati non autorizzati.

Nella prima nota, inviata alle Aree della Ragioneria generale e dell’Ambiente, nonché alla RAP e alla SISPI, il sindaco dispone che “entro il mese di settembre si dotino di strumenti idonei alla effettiva applicazione dell’art. 10, comma 3, lettera E) del regolamento sulla TARI”.

Il comma in oggetto prevede che “La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziata pari ad almeno 200 kg su base annua.”

“Con l’attivazione del CCR di Brancaccio e l’imminente attivazione di quello di piazzetta della Pace – afferma il Sindaco – la città si è finalmente dotata tramite la RAP degli strumenti tecnici idonei per l’effettiva implementazione di questa norma, che può svolgere una funzione premiale fondamentale per stimolare l’effettivo corretto smaltimento differenziato da parte dei cittadini. Questo è inoltre un motivo in più per accelerare proprio sulla realizzazione degli altri CCR, che come dimostrato da quello di Brancaccio riscuotono grande successo in termini di risultati e, soprattutto, stimolano i cittadini ad una sempre maggiore e corretta collaborazione per lo smaltimento dei rifiuti e il decoro della città.”

E proprio in materia di CCR, con la seconda nota, inviata alla RAP, all’area dell’Ambiente e a quella del Patrimonio, il Sindaco sottolinea “l’urgenza e l’opportunità che oltre a quello già avviato a Brancaccio e quello in via di apertura a Borgo Vecchio, siano individuati tempi e modalità, comunque entro il 2019, di almeno altri due CCR nella zona Nord e nella zona Ovest della città, quest’ultimo a servizio dell’ampia area a monte della circonvallazione.”

Infine, con una terza nota inviata al Comando della Polizia Municipale, il Sindaco, nel accogliere “favorevolmente la programmata integrazione del nucleo destinato alla repressione del fenomeno con nuove unità di personale, invita a valutare con urgenza l’adozione di provvedimenti ulteriori volti al contrasto del trasporto illecito, eventualmente tramite l’individuazione di un’area presso cui custodire i mezzi sottoposti a sequestro che in atto vengono affidati ai proprietari senza garanzia alcuna che non continui il loro utilizzo illecito.”

