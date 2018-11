i residenti hanno una settimana di tempo per 'imparare' le regole

Mancano 8 giorni alla partenza del servizio di raccolta differenziata alla Cala e al Borgo Vecchio di Palermo. I cittadini hanno più di una settimana di tempo per ‘imparare’ le regole per differenziare correttamente i rifiuti.

Già da giorni Rap sta distribuendo casa per casa gli opuscoli informativi.

Questa nuova fase del piano di differenziata in città riguarda 9.122 utenze domestiche e 1.400 negozi.

Iniziata la differenziata spariranno i tradizionali cassonetti: non a caso Rap ha collocato sugli stessi un adesivo che altro non è che l’avviso di rimozione che avverrà nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre. Ne verranno ritirati, tra i due quartieri, ben 400.