Rimozione di cumuli di rifiuti nel quartiere Montepellegrino, Rap: richiediamo la collaborazione di tutti"

Rimosse oltre 60 tonnellate di rifiuti indifferenziati in tre giorni nel quartiere Montepellegrino: intervento straordinario della Rap. A seguito dell’avvio della raccolta indifferenziata porta a porta partita lo scorso 28 ottobre, cumuli di rifiuti sono stati abbandonati lungo le strade trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. Per il ripristino, è intervenuta la Rap mettendo a disposizione quattro squadre aggiuntive con mezzi meccanici, affiancando cosi il servizio ordinario.

“La situazione non è più tollerabile – dichiara il presidente della Rap, Giuseppe Todaro – ogni volta che ripuliamo, dopo poche ore ricompare la spazzatura”.













Avvio differenziata flop

L’avvio della raccolta differenziata nel quartiere dell’ottava circoscrizione di Palermo è stato un vero e proprio flop. Spazzatura, degrado e inosservanza delle regole ha caratterizzato l’intera area mostrando un lato della città non cooperante per il mantenimento del decoro urbano.

In soli tre giorni di lavoro sono state rimosse circa 60 tonnellate di rifiuti indifferenziati, restituendo pulizia ad una ventina di siti critici. Gli interventi, svolti in coordinamento con la polizia municipale, rientrano in un piano straordinario di bonifica e monitoraggio del territorio.

“E’ inaccettabile – aggiunge Todaro – l’avvio della differenziata è un passo di civiltà che può funzionare solo con la collaborazione dei cittadini”.

Pulizia straordinaria

Le strade maggiormente interessate dagli interventi sono via Cimbali, via Don Orione, via Montalto, via dei Cantieri, via Montepellegrino, via Ammiraglio Rizzo, via Nicastro, via Thaon de Revel, via Don Minzoni e via Eugenio Leotta.

Per evitare nuovi cumuli, l’azienda di raccolta dei rifiuti, raccomanda di seguire i calendari e gli orari di esposizione precisi: “Non possiamo consentire che l’inciviltà di pochi vanifichi il lavoro di tanti – aggiunge – chi ogni giorno si impegna per mantenere pulita la città merita rispetto, così come i palermitani che vogliono vivere in un ambiente sano e decoroso”.