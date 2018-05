Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, alla presenza degli Assessori Mattina e Marano, hanno sottoscritto oggi due protocolli di intesa finalizzati alla promozione di lavori di pubblica utilità di persone detenute in espiazione di pena definitiva.

In particolare i due progetti sono rivolti a soggetti detenuti presso la cara circondariale “Antonio Lorusso” di Pagliarelli, ai detenuti del “Ucciardone” e a soggetti in esecuzione penale esterna (cioè non detenuti).

In particolare i cittadini con condanna penale definitiva saranno saranno coinvolti in un progetto sperimentale di raccolta e gestione dei rifiuti delle diverse case circondariali, con particolare riferimento all’attuazione di un sistema di raccolta e riciclo della frazione umida per l’avvio al compostaggio.

Il secondo progetto li vedrà supportare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia del fiume Oreto.

“Queste attività – spiega Orlando – sono inseritie in un percorso di riparazione sociale a favore della collettività, allo stesso tempo offrendo sostegno al recupero sociale di soggetti condannati e agevolando l’apprendimento di materie e tecniche utili all’inserimento nel mondo del lavoro.”

Per gli Assessori Mattina e Marano “si tratta di unire alla giusta esecuzione della pena, un percorso di reale accompagnamento e recupero, che allo stesso tempo ricostruisce il rapporto con la comunità e rende coloro che sono stati condannati consapevoli della possibilità di avere un ruolo attivo e positivo nella società.”