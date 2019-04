Incontro con gli assessori Catania e Giambrone

Il sindaco Leoluca Orlando ha avuto oggi pomeriggio un incontro con gli assessori Catania e Giambrone e con l’amministratore Unico di Rap Norata per fare il punto sulle azioni messe in campo per l’incremento della raccolta differenziata e per il contrasto degli illeciti e delle irregolarità connessi allo smaltimento dei rifiuti di utenze domestiche e commerciali.

I dati forniti dalla Rap hanno mostrato il costante aumento nell’ultimo biennio della percentuale di raccolta differenziata (giunta al 20% nel mese di marzo del 2019) – dice il Comune – con un trend che fa prevedere il superamento di almeno il 35% entro gli ultimi mesi dell’anno.

Il sindaco ha sottolineato, rimandando alla convocazione di apposita riunione con i dirigenti delle aree dell’amministrazione interessate e con i dirigenti della Rap e della Srr, la necessità di un ulteriore accelerazione nella predisposizione dei piani di incremento della differenziata. Per il sindaco “è indispensabile che la Rap, in collaborazione con Srr e con tutte le aree del comune interessate, metta in atto le strategie già programmate per l’ulteriore accelerazione della raccolta differenziata, in particolare con l’ampliamento delle aree del porta a porta, l’efficientamento degli interventi della raccolta nelle aree non servite e con l’avvio di piani di raccolta mirati alle utenze con produzione specifica, quali l’organico anche per ottimizzare l’impianto in house di Bellolampo o gli uffici ad alta produzione di rifiuti cartacei”.

Sul fronte del contrasto agli illeciti, dall’inizio dell’anno sono state circa 450 le sanzioni elevate a singoli cittadini (erano state poco più di 2.000 nell’anno 2018) e sono stati 13 i mezzi adibiti al trasporto illecito o irregolare di rifiuti che sono stati posti sotto sequestro. Anche su questo fronte, il sindaco ha sottolineato la necessità di una intensificazione dei controlli, cui il comando della Polizia municipale adempierà con un incremento della dotazione organica dell’apposito Nucleo con altre 10 unità di personale, oltre le 35 già impegnate.