A data da destinarsi

Doveva iniziare in questi giorni ma il tutto è stato rinviato a data da destinarsi. La prima fase del servizio porta a porta della raccolta differenziata di rifiuti a Partanna ed a Mondello deve attendere.

L’inizio era previsto per venerdì 14 giugno ma è stato posticipato. Restano quindi temporaneamente sospesi i calendari già inviati.

Diverse utenze non hanno ancora ricevuto le forniture del progetto (contenitori mastelli e secchielli), perché in alcuni casi inquilini o proprietari non sono stati trovati durante la distribuzione.

Le parole del presidente della Rap Giuseppe Todaro

“Con il socio unico stiamo responsabilmente portando avanti tutti i processi necessari, a cominciare dal piano di risanamento, che porteranno all’assunzione a tempo determinato dei nuovi operai. Proprio l’immissione di nuove risorse umane – precisa il presidente della Rap, Giuseppe Todaro – permetterà di far partire un servizio in maniera efficiente e di qualità. Sarà nostra cura avvertire la cittadinanza, dando in anticipo ampia comunicazione sui mezzi di informazione, non appena si potrà procedere con l’avvio del servizio”.

Gli utenti non ancora in possesso del kit (sacchi, bidoni e contenitori), potranno formulare richiesta via e-mail all’indirizzo info@rapspa.it specificando nell’oggetto: “Richiesta attrezzature Rd primo step porta a porta nella zona di Mondello-Partanna Mondello”, inserendo nel corpo della mail indirizzo completo e contatto telefonico. Saranno contattati da Rap.

L’elenco completo delle vie che saranno servite per il primo step

Le strade interessate dal primo step di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030”, sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade o piazze: Riserva di Capo Gallo, via Bernardino Masbel (esclusa), via Rosario Nicoletti (esclusa), via Spina Santa (inclusa), via Partanna Mondello (tratto a partire da via Spina Santa direzione Mondello), via Scordia (inclusa), via San Nicola (esclusa), via Pescia (esclusa), via Rocky Marciano (esclusa), via Sandro Pertini (solo in direzione via dell’Olimpo a partire dal civico 710), via Castelforte direzione piazza Castelforte (dal civico 86 incluso), via Castelforte direzione Pallavicino (Residence Fondo Anfossi incluso), via Marinai Alliata (esclusa), viale Margherita di Savoia direzione Palermo (fino a via Mater Dolorosa esclusa), Monte Pellegrino (escluso), Lungomare Cristoforo Colombo direzione Mondello dal civico 148.