Iniziativa promossa dai colleghi della donna

I colleghi di Rossella Suriano hanno aperto una raccolta fondi per suo figlio. Il bambino è nato pochi giorni prima che la madre, 36 anni, morisse. L’iniziativa è stata promossa su GoFundMe dal personale dell’UPMC-ISMETT, la struttura sanitaria palermitana dove la donna lavorava. L’obiettivo è di 20mila euro.

A che punto è la raccolta

Al momento della pubblicazione di questo articolo la campagna ha superato i novemila euro.

La cifra raccolta è di 9.073 euro sui 20mila indicati come traguardo.

La raccolta è aperta ed è raggiungibile a questo indirizzo.

A chi sono destinati i fondi

I promotori indicano con precisione la destinazione delle somme.

L’intero ricavato andrà al bambino, Antonio Maria Lunetto.

I fondi saranno versati direttamente al padre, Dario Lunetto.

Chi ha promosso l’iniziativa

A firmare l’appello sono i colleghi dell’UPMC-ISMETT, l’istituto in cui Rossella Suriano prestava servizio.

Nel testo spiegano di aver raccolto una richiesta arrivata da più parti nelle ore successive alla notizia.

Il testo dell’appello

Questo il contenuto integrale della raccolta fondi.

“Care/i amiche/i, conoscenti e colleghe/i,

La scomparsa improvvisa di Rossella Suriano, a soli 36 anni e a pochissimi giorni dalla nascita del suo primo figlio, ha lasciato tutti noi senza fiato e con il cuore a pezzi.

Rossella era per noi molto più di una collega: era una persona piena di luce, energia e generosità. Lavorare con lei significava confrontarsi con una professionista brillante e appassionata, ma soprattutto con una donna autentica, sempre pronta ad ascoltare, ad aiutare e a regalare un sorriso sincero a chiunque le stesse accanto.

Nelle ultime ore tantissimi colleghi e amici si sono fatti avanti con lo stesso identico desiderio: trovare un modo concreto per far sentire la propria vicinanza alla sua famiglia e trasformare questo profondo senso di impotenza in un gesto d’amore. È proprio accogliendo questa forte e spontanea richiesta collettiva che abbiamo deciso di aprire questo spazio comune di solidarietà.

Il nostro pensiero e la nostra priorità oggi sono rivolti al piccolo Antonio Maria Lunetto, nato da pochi giorni. Il nostro impegno è fare in modo che non gli manchi mai il calore della comunità che ha voluto così bene alla sua mamma.

Tutto il ricavato di questa raccolta sarà interamente destinato alla crescita e al futuro di Antonio Maria, per affiancarlo passo dopo passo e ricordargli, un giorno, quanto amore la sua mamma ha saputo seminare intorno a sé. I fondi saranno destinati direttamente al papà Dario Lunetto.

Qualsiasi contributo, piccolo o grande, o anche solo la condivisione di questa campagna, sarà un aiuto prezioso.

Grazie di cuore a tutti per la generosità e per l’affetto.

I colleghi di UPMC-ISMETT”

Cos’è successo

Rossella Suriano era originaria di Partinico e aveva 36 anni.

È morta nove giorni dopo il parto. Secondo le prime ricostruzioni il decesso sarebbe legato a un’emorragia.

Dopo il funerale i familiari hanno presentato un esposto al commissariato di Partinico.

L’inchiesta in corso

La procura ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale del Policlinico.

Sulla salma verrà eseguita l’autopsia.

L’accertamento è finalizzato a chiarire le cause che hanno portato al decesso. Saranno gli esiti medico-legali a stabilire cosa sia accaduto.

Le reazioni a Partinico

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese, Pietro Rao, che ha chiesto che si faccia chiarezza.

Nel suo ricordo il primo cittadino ha citato l’assunzione all’Ismett e le capacità professionali della donna.