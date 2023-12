Raccolta fondi per i bambini oncologici, il 6 dicembre la consegna

Anna Rita Follari di

04/12/2023

Sono stati raccolti circa mille euro dal comitato motociclistico dell’arma dei carabinieri sezione Palermo, destinati all’unità operativa di oncoematologia pediatrica Arnas civico. Giorno 6 dicembre i soci del CCMotorday saranno impegnati nella consegna dei fondi raccolti, donazione assegnata al miglioramento della degenza dei bambini: “incontreremo i vertici ospedalieri per una cerimonia di consegna che per noi è davvero importante perché segno tangibile del nostro impegno – spiega Luigi Calosso, caposezione del club -. La manifestazione si svolgerà nella sede dell’associazione siciliana ‘leucemie e tumori dell’infanzia’ padiglione 17 C dell’ospedale civico.

Ogni evento organizzato dal club motociclistico, che riunisce carabinieri e loro simpatizzanti, prevede che parte dell’operato venga indirizzato alla beneficienza. “Abbiamo voluto fare qualcosa di utile per il prossimo, al di fuori del ruolo istituzionale” – ha dichiarato Luigi Calosso – “per noi la solidarietà è statuaria” – conclude -.

Il moto club CCMotorday

Nel settembre del 2006 viene creato formalmente il moto club attraverso deposito dell’atto costitutivo ed il relativo statuto. Nato per gioco, dall’idea di organizzare un motoraduno “in divisa” da parte di un comitato spontaneo di appartenenti all’arma dei carabinieri e non, l’organizzazione del primo evento CCMotday avviene a Perugia. Più tardi viene deciso di dedicare l’operatore dell’associazione alla beneficienza, tanto che, ogni evento organizzato sarà finalizzato alla raccolta fondi poi devoluti per uno scopo specifico.

Il sodalizio motociclistico a carattere nazionale conta circa 1200 iscritti ed è organizzato su 15 sezioni che vanno dal Friuli Venenzia Giulia fino alla Sicilia e alla Sardegna. “Alla serietà del lavoro che svolgiamo ogni giorno uniamo attività allegre e spensierate, siamo in sostanza carabinieri con una grande passione che è guidare le motociclette” – spiegano il capo e il vice caposezione del club -.

Alla cerimoni di consegna del prossimo 6 dicembre dei fondi raccolti, interverranno in rappresentanza del comando legione carabinieri Sicilia, il tenente colonnello Aniello Schettino e il cappellano don Salvatore Falzone.

Finalità dell’associazione

Il club dei carabinieri del CCMotorday è un’associazione apolitica senza fini di lucro, finalizzata a promuovere ed organizzare attività sociali e ricreative per scopi benefici. Gli scopi dell’associazione riguardano il riunire intorno a sé coloro che hanno interesse per la pratica del motociclismo, organizzare eventi socio-turistici finalizzati alla raccolta di fondi da destinare poi in beneficienza e favorire gite turistico- culturali e attività ludico-ricreative.