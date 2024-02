L'esperienza di mamma Sabrina e papà Giovan Battista

“Esprimiamo la nostra più grande gratitudine per le cure prestate dai dirigenti medici del reparto di nefrologia pediatrica dell’ospedale dei Bambini di Palermo che, in occasione del ricovero in urgenza di nostro figlio Matteo, hanno mostrato un supporto costante” raccontano con riconoscenza Sabrina e Giovan Battista, genitori di un bimbo che il 3 gennaio 2020 è stato ricoverato d’urgenza per insufficienza renale acuta ed idronefrosi con reflusso vescicale e vescica neurogena.

L’anamnesi medica di Matteo comincia nel 2020 quando, a seguito dei risultati degli esami del sangue che evidenziavano dei valori ematici di assoluta criticità, il bambino fa ingresso in ospedale per un primo ricovero. Nonostante il duro percorso attualmente in atto, i genitori di Matteo esprimono la loro profonda gratitudine al reparto di nefrologia pediatrica per l’importante ruolo svolto nel benessere del loro figlio.

La storia di Matteo

Durante il ricovero del piccolo Matteo, il team medico ha dimostrato un impegno costante nell’assistenza e nel supporto, offrendo cure e sostegno emotivo lungo tutto il percorso di guarigione del bambino. Il 3 gennaio 2020, a seguito dei risultati degli esami del sangue, Matteo viene ricoverato d’urgenza presso il reparto di neurologia pediatrica del Di Cristina fino al 16 gennaio 2020. Lì, il piccolo paziente e i genitori, ricevono supporto clinico e sostegno psicologico dai professionisti sanitari: “Il personale medico ha avuto la capacità di sdrammatizzare le situazioni più difficili e di offrire conforto non solo a nostro figlio – dichiarano i genitori a Blogsicilia – in un momento di grande difficoltà, la dedizione dell’intera equipe medica ha reso più leggero il peso della malattia”.

La famiglia di Matteo, un giovane paziente affetto da una grave insufficienza renale acuta, ha voluto raccontare la sua esperienza evidenziando l’importanza della solidarietà ricevuta dall’intero personale medico nonostante le innumerevoli sfide da affrontare e che attualmente stanno fronteggiando.

“Sentiamo oggi il bisogno forte di manifestare il nostro più sentito ringraziamento nei confronti dei dirigenti medici della nefrologia pediatrica dell’ospedale dei Bambini e di sottolineare l’altissima professionalità profusa nel gestire il caso di emergenza di nostro figlio Matteo, la grande disponibilità e umanità spesa in nostro favore” – dichiarano i genitori di Matteo -.

“Un ringraziamento speciale ci sentiamo di esprimerlo al primario dottore Rotolo, sempre vigile e presente nel gestire l’evoluzione del caso di mio figlio. Al dottore Giovanni Pavone, persona di grande professionalità, capace di spendere la battuta giusta per dare conforto a noi genitori disperati e in grado di scuotere il piccolo paziente con le armi giuste per tutte le occasioni; – continuano – alla dottoressa D’alessandro professionale, amorevole, paziente nei confronti di noi genitori e nei confronti di Matteo; la dottoressa Cusumano che ha gestito l’urgenza al nostro arrivo in reparto la sera del 3 gennaio 2020; al dottore Burgio specializzando anche lui coinvolto nelle cure di nostro figlio”.