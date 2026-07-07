L'iniziativa promossa dall'assessore regionale Edy Tamajo

Domani mercoledì 8 luglio alle 9.30, nell’aula consiliare del Comune di Carini, nel Palermitano, si terrà un incontro istituzionale promosso dall’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, d’intesa con il prefetto di Palermo Massimo Mariani e con la sindaca di Carini Rossella Covello, per affrontare i recenti episodi estorsivi che hanno interessato il territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanti del sistema produttivo, individuando azioni concrete a sostegno della sicurezza, della legalità e delle imprese.

Oltre all’assessore, al prefetto e al sindaco, parteciperanno i rappresentanti della Questura di Palermo, del comando provinciale dei Carabinieri, del comando provinciale della Guardia di finanza, della Direzione distrettuale antimafia, dell’Irsap, del dipartimento regionale delle Attività produttive, del commissario liquidatore dei Consorzi Asi della Sicilia Occidentale, del Consorzio Copal e del Coordinamento imprenditori area Carini (Ciac).

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto istituzionale per riaffermare la presenza dello Stato accanto agli imprenditori e ai cittadini, promuovendo iniziative condivise per contrastare ogni forma di criminalità e rafforzare il tessuto economico del territorio.