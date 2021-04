Indagano i carabinieri

Un incendio ha distrutto il ristorante pizzeria i Sapori Siciliani, a Cinisi in via Nazionale. Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì e giovedì e per spegnerlo, sul posto, sono dovuti intervenuti cinque vigili del fuoco con due mezzi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che all’interno hanno rinvenuto del liquido infiammabile.

A dare l’allarme al titolare, Giuseppe Mazzola, 45 anni, che ha poi chiamato il numero d’emergenza, sono stati i genitori che abitano nella palazzina confinante che ospita, al pian terreno, un bar che per fortuna non ha avuto danni.

Sono intervenuti anche i carabinieri che indagano. “Nel locale – fanno sapere dal comando provinciale – è stato trovato del liquido infiammabile”. “Non ho mai avuto richieste di pizzo – precisa il titolare del locale – e non ho problemi con nessuno”.

Del ristorante-pizzeria non resta molto: l’interno è devastato e l’esterno annerito. Impossibile avvicinarsi, l’area è stata recintata con un nastro rosso e bianco.

Le fiamme hanno letteralmente squagliato tavoli e sedie di plastica e i condizionatori.

Distrutto anche il controsoffitto con pannelli a led e gravemente danneggiate anche le vetrate. Il locale era assicurato.