Chiusura temporanea oggi a partire dalle 10 del mattino della carreggiata di Viale Regione siciliana in direzione Catania nell’area del Ponte Corleone. Nell’ambito degli interventi di ammodernamento del Ponte Corleone, le operazioni di varo del secondo concio dell’impalcato del ponte laterale in direzione Catania, inizialmente programmate per le prime ore della mattina, sono state riprogrammate con inizio alle ore 10.00.

La decisione è stata assunta a seguito del confronto e del coordinamento con la Polizia Municipale e con l’Amministrazione comunale.

La chiusura temporanea

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza sarà necessaria la temporanea chiusura della carreggiata di Viale della Regione Siciliana interessata dalle operazioni, con il supporto della Polizia Municipale per la gestione della circolazione a partire dalle ore 10.00.

Anas continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’andamento delle attività e invita gli utenti della strada a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla circolazione.

Intanto sono partite anche le operazioni di montaggio delle lastre prefabbricate dell’altra corsi,a quella inn direzione Trapani.

L’intervento, realizzato da Anas in qualità di soggetto attuatore per il Comune di Palermo e finanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresenta un’opera di rilevanza strategica non solo per il sistema della mobilità urbana del capoluogo, ma anche per l’intera rete viaria siciliana, interessando una delle principali arterie dell’Isola. Chi da Trapani va verso Catania, Messina o la Sicilia orientale e viceversa, infatti, si trova a passare per la circonvallazione di Palermo e deve obbligatoriamente percorrere quel tratto di strada che dunque rappresenta un snodo viario non solo per Palermo.

Un dettagliato programma operativo per i lavori

Per limitare al minimo i disagi alla circolazione e garantire elevati standard di sicurezza, Anas ha predisposto un dettagliato programma operativo, definito in stretta collaborazione con le imprese esecutrici e con gli enti competenti.

Le attività di varo, articolate su cinque giornate, sono iniziate oggi alle ore 4.30 con il posizionamento del macro-concio “Stampella”, attraverso le delicate operazioni di sollevamento, rotazione e posa in opera dell’elemento strutturale. A seguire è prevista la rotazione di 180 gradi della gru per predisporre le successive fasi dell’intervento.

Nei prossimi giorni il programma proseguirà con il varo degli altri macro-conci dell’impalcato, le movimentazioni all’interno dell’area di cantiere e le operazioni finali di assemblaggio e completamento della struttura, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.