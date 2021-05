Indagano i carabinieri e la polizia

Tre furti che si sono verificati fra venerdì e domenica a Bagheria. I primi due ai danni degli uffici comunali, in corso Umberto e piazza Indipendenza e il terzo nel liceo Classico di via Dante. In tutti i casi gli autori hanno portato via dei computer.

Nei locali di piazza Indipendenza sono stati rubati 2 computer e due monitor, i ladri hanno forzato il portone di ingresso.

Nei locali di corso Umberto sono stati rubati 6 computer dagli uffici dell’Anagrafe e Carte di Identità.

“È chiaro, che la natura di questi furti è anomala – dice il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli – andiamo dritti sulla nostra strada, le forze dell’ordine stanno effettuando i dovuti controlli”.

Al liceo Classico sono stati rubati 7 computer e una lavagna luminosa, con un danno di circa 6 mila euro. Su tutti gli episodi stanno indagando le forze dell’ordine: carabinieri e polizia.

Si sta cercando di capire se alcune telecamere abbiano registrato le incursioni vandaliche per risalire agli autori.

Qualche giorno fa i ladri erano entrati in azione sempre nei locali comunali di corso Umberto, rubando 6 pc, il 19 aprile avevano rubato altri computer dagli uffici tributi a piano terra, e il 12 aprile, invece, erano stati presi di mira gli uffici del settore tecnico, in quel caso i ladri rubarono altri 5 pc.