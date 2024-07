Nuovi furti a Palermo con spaccata in centro. I ladri hanno preso di mira il ristorante Balata. Hanno spaccato la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Altro colpo in un negozio cinese in via Torino. Anche in questo caso è stato aperto un varco nella vetrina e anche in questo caso i malviventi si sono portati via il registratore di cassa. Terzo furto nel centro fisioterapico che si trova in via Principe di Villafranca. In questo dopo aver forzato l’ingresso i ladri hanno portato via apparecchiature del centro. Le indagini sui tre colpi sono condotte dalla polizia.

Il furto da Kfc

Furto con spaccata nel negozio della catena del pollo fritto Kfc in via Notarbartolo a Palermo. I ladri si sono aperti un varco nella vetrina e hanno portato alimenti e bevande. Il bottino è da quantificare.

Indaga la polizia

Le indagini sul colpo sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e quelle della zona.

Furto con spaccata al market Asia-Africa di via Roma, ladri in fuga

Furto con spaccata in un negozio di via Roma a Palermo. I ladri sono entrati la scorsa notte nel market Asia-Africa che si trova all’altezza di via Ammiraglio Gravina, al civico 426. Pochi metri più in là c’è un bar che era stato derubato pochi giorni fa. Con una grossa pietra hanno spaccato la porta d’ingresso, entrare e rubare diverse bottiglie di superalcolici e i soldi lasciati in cassa dal commerciante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile dell’ennesimo furto con spaccata o il percorso fatto, forse a bordo di uno scooter, durante la fuga.

Anche il bar accanto recentemente derubato

Accanto al minimarket di via Roma c’è il bar preso di mira pochi giorni fa da un ladro che ha distrutto la porta dell’attività per accedere al locale e svaligiarlo. Entrando, però, si è ferito a una gamba. Ciononostante si è diretto verso la cassa, ha preso i contanti ed è uscito prima di svenire e stramazzare in un lago di sangue. A lanciare l’allarme è stata una guardia giurata che ha chiamato un’ambulanza per portare il ferito al pronto soccorso dove poi è intervenuta la polizia.

