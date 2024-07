Ha spaccato la vetrina di un bar tra via Roma e via Principe di Belmonte a Palermo. È entrato e ha portato via il registratore di cassa. Ma durante la spaccata si è ferito al braccio provocandosi una profonda ferita. Una volta fuori è svenuto per terra in un lago di sangue. Per questo un uomo di 47 anni è stato ricoverato la scorsa notte.

Soccorso da una guardia giurata

A lanciare l’allarme è stato un dipendente della Ksm che, passando da via Roma, ha notato la vetrina del bar in frantumi e un uomo in difficoltà davanti alla porta. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere. L’uomo è stato denunciato.

Scatta l’allarme anti intrusione, ladro di aragoste in manette a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato S.A,.36enne palermitano, accusato di tentato furto aggravato a un ristorante. L’arresto, eseguito dagli agenti del Commissariato “Centro”, è scattato dopo un allarme intrusione diramato dal personale del ristorante il quale, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare l’avviso di persona sospetta, lo ha segnalato alla polizia. Gli agenti, arrivati sul posto hanno notato la presenza di segni di effrazione sulla porta antincendio che conduce all’interno della struttura e, una volta entrati hanno sorpreso l’uomo corrispondente alle descrizioni fisiche poco prima fornite al 112.

Furto sventato

Il giovane aveva già prelevato dai frigoriferi del ristorante e posizionato su un tavolo posto in prossimità dell’uscita, una cassa di aragoste e una cassa di scampi dal valore complessivo di circa 600 euro. L’uomo, fermato e identificato, è stato arrestato per tentato furto aggravato. La merce recuperata è stata restituita al proprietario del ristorante.

