La Polizia di Stato ha arrestato S.A,.36enne palermitano, accusato di tentato furto aggravato a un ristorante. L’arresto, eseguito dagli agenti del Commissariato “Centro”, è scattato dopo un allarme intrusione diramato dal personale del ristorante il quale, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare l’avviso di persona sospetta, lo ha segnalato alla polizia. Gli agenti, arrivati sul posto hanno notato la presenza di segni di effrazione sulla porta antincendio che conduce all’interno della struttura e, una volta entrati hanno sorpreso l’uomo corrispondente alle descrizioni fisiche poco prima fornite al 112.

Furto sventato

Il giovane aveva già prelevato dai frigoriferi del ristorante e posizionato su un tavolo posto in prossimità dell’uscita, una cassa di aragoste e una cassa di scampi dal valore complessivo di circa 600 euro. L’uomo, fermato e identificato, è stato arrestato per tentato furto aggravato. La merce recuperata è stata restituita al proprietario del ristorante.

Rubate tre vetture del Car Sharing di Amat

Sono state rubate tre autovetture del servizio Car Sharing gestito dall’Amat, l’azienda municipalizzata del Comune di Palermo che si occupa urbano nel capoluogo siciliano. Una è stata vandalizzata. È questo il bilancio di queste ultime ore. L’azienda ha presentato denuncia ai carabinieri. I furti sono stati messi a segno in diverse zone del capoluogo. “E’ un servizio in perdita – spiegano dall’Amat – Non esiste l’idea di bene comune. Le vetture vengono spesso vandalizzate e danneggiate. Si spende molto in riparazioni. Del resto le auto vengo trattate come le vetture degli autobus. Anche questi vengono presi a colpi di pietra e danneggiate all’interno. Senza il minimo rispetto del bene comune”.

Ancora furti d’auto a Palermo, i ladri non si fermano davanti ai bullock

Ladri scatenati di auto a Palermo nel mese di giugno. I furti di vetture come Fiat 500, Fiat Panda, Giulietta e Lancia sono giornalieri. Basta scorrere alcune pagine Facebook create proprio per segnalare i colpi per comprendere quanto sia alto il numero di vetture portare via ogni giorno. E i ladri non si fermano neppure davanti ai sistemi di sicurezza che gli automobilisti cercano di adottare per proteggere il proprio bene che spesso rappresenta un mezzo non solo di svago, ma di lavoro. In questa foto si vedono ben cinque bullock gettati nei pressi di un cassonetto in piazza Armerina a Borgo Nuovo. Segno che in queste ore sono state portate via altrettante vetture e i ladri si sono così disfatti degli antifurti meccanici che evidentemente vengono scardinati con molta facilità.

