Firmato questa mattina in prefettura il “Protocollo quadro di video-allarme antirapina” volto a garantire maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese attraverso i collegamenti dei sistemi di video-allarme con le sale operative delle Forze di Polizia.

Confcommercio Palermo: un passo avanti nella lotta alla criminalità

“Con la firma del protocollo per Palermo si chiude finalmente un cerchio che avevamo cominciato a disegnare mesi fa, ritenendo imprescindibile una fattiva collaborazione tra Confcommercio, Confesercenti, il Ministero dell’Interno e le forze dell’ordine che presidiano il territorio. Da oggi il progetto sicurezza può entrare nella fase operativa e sono sicura che contribuirà a scoraggiare l’aumento di rapine, furti, “spaccate” nei nostri negozi”. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e delegata nazionale per i temi della sicurezza e della legalità, mostra tutta la sua soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo d’intesa, avvenuta questa mattina alla Prefettura di Palermo, che grazie all’uso di moderne tecnologie risponde all’esigenza di garantire maggiori livelli di sicurezza agli esercizi commerciali e ai cittadini di Palermo.

Investimenti in sicurezza e tecnologia

“Per i nostri esercizi commerciali – prosegue la Di Dio – è una risposta essenziale ai fenomeni sempre più diffusi di criminalità, furti, rapine e “spaccate” in modo particolare. Stiamo investendo in sicurezza, realizzando una rete capillare che permetterà di collegare i sistemi di video-allarme con le sale operative delle forze di polizia. Le “centrali”, quindi, potranno ricevere in tempo reale la segnalazione di una rapina e accederanno immediatamente alle immagini, rendendo possibili i tempestivi interventi delle “volanti”. Così si potranno altresì acquisire elementi utili all’attività investigativa. Il nostro sforzo servirà a rendere più sicure anche le nostre città, dal centro alle periferie, grazie anche alle telecamere esterne ai negozi”.

Confesercenti: un protocollo indispensabile

“Abbiamo visto come gli episodi di furto e danneggiamenti nei confronti delle attività commerciali si ripetano senza soluzione di continuità non solo nel centro storico con il fenomeno degli “spacca-vetrine”, ma anche in periferia – dice Francesca Costa presidente di Confesercenti Palermo che ha anche firmato il protocollo – Riteniamo che questo sia un protocollo indispensabile per avviare una piattaforma di intervento e rafforzare la collaborazione con Istituzioni e forze dell’Ordine. Il nostro sforzo come associazione di esercenti è quello di dare maggiore sicurezza ai nostri iscritti nello svolgimento delle loro attività”.

