Nuovo furto con spaccata nella caffetteria Talea che si trova all’interno dell’Orto Botanico, il museo didattico a cielo aperto di via Lincoln. Appena 24 ore il ladro, pare sia lo stesso, è entrato nel locale portando via ciò che restava: casse amplificate, apparecchiatura per la diffusione della musica e qualche altra bottiglia di alcolici.

Un episodio che getta nello sconforto i titolari dell’attività. Secondo quanto riferito dai titolari alla polizia le telecamera hanno ripreso la stessa persona che aveva messo a già messo a segno un primo colpo. La notte precedente il ladro aveva seguito lo stesso copione, scavalcando una ringhiera e intrufolandosi probabilmente dal lato di Villa Giulia.

L’autore del furto, prima di prendere il bottino, ha svuotato un carrello della caffetteria per caricare la refurtiva e portarla via. “Ha preso quasi tutte le bottiglie, alcune anche molto costose, e le derrate alimentari. Se n’è andato tranquillamente ed è passato sotto le telecamere come se nulla fosse”.

La donna, con l’intervento di un tecnico, ha estrapolato le immagini e le ha allegate alla denuncia poi presentata al commissariato Oreto. La notte stessa però il ladro si è presentato nuovamente nella caffetteria per terminare il lavoro. “Dalle immagini – dicono i titolari – sembra chiaramente che si tratti della stessa persona e da quel che ho capito si tratta di un soggetto noto alle forze dell’ordine. Il mio è uno sfogo e spero che raccontare quanto successo possa servire a fermare questa persona”.