Tanti alberi caduti in strada

Hanno lavorato per quasi tutta la notte i vigili del fuoco per completare gli interventi di soccorso e verifiche per i danni provocati a Palermo e provincia dal vento che in alcuni punti ha soffiato anche a 100 chilometri orari.

Tanti gli alberi divelti e finiti per strada sulle auto parcheggiate. Tanti i controlli e la messa in sicurezza di palazzi dove si sono verificati distacchi di intonaco, coperture volate via e verande danneggiate.

Alla fine gli interventi sono stati 120 quelli finiti nel lungo elenco di richieste di auto dei residenti. Per fortuna in serata il vento e calato ma tutti gli uomini in servizio hanno lavorato di notte per completare gli interventi rimasti in coda.

Tante le auto ieri danneggiate dagli alberi o dal crollo di cornicioni. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito diversi interventi per constatare i danni provocati dal vento.