Disagi alla circolazione dei treni a Palermo, nella zona delle stazioni Notarbartolo e Giachery. Per cause in corso di accertamento, una ragazza è caduta dal secondo piano di una residenza per studenti ed è finita sulla pensilina della stazione.

La giovane è sopravvissuta alla caduta ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale. La stazione Notarbartolo è rimasta chiusa e adesso, lentamente, il traffico ferroviario sta riprendendo.

Restano, però, ancora ritardi e convogli fermi in stazione.