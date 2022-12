INCIDENTI

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo hanno individuato l’automobilista che ha investito due ragazze di 19 e 18 anni in piazza Indipendenza a Palermo ed è poi fuggita. Si tratta di un’anziana a bordo di una Suzuki che è andata via dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Per lei dopo ulteriori accertamenti scatterà la denuncia e probabilmente il ritiro della patente.

In osservazione in ospedale

Le ragazze sono in osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e che hanno eseguito i rilievi. Alla fine il pirata della strada è stato trovato, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza.

Investito sulla bici elettrica

Qualche giorno fa incidente stradale tra Ficarazzi e Bagheria sulla statale 113. Un ragazzo di 14 anni, a bordo di una bici elettrica mentre viaggiava verso Ficarazzi, è stato investo da una Fiat Punto guidata da un uomo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda. Il ragazzo è stato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 intervenuti. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Villa Sofia con prognosi riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Bagheria per accertare le responsabilità.

Tragico epilogo

Lo scorso 9 dicembre c’è stato anche un epilogo tragico per un sinistro simile. E’ morta la donna di 74 anni, Angela Caruana, investita in via Imperatore Federico a Palermo da un ciclista lo scorso 24 novembre. La donna si trovava ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita dal ciclista ed è caduta a terra sbattendo violentemente la testa. Nell’incidente si è provocata una ferita alla testa. Per giorni ha lottato in rianimazione ma purtroppo, dopo più di due settimane di agonia, non ce l’ha fatta. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.