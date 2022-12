Ragazze investiste in piazza Indipendenza, automobilista fugge

Michele Giuliano di

21/12/2022

Due ragazze di 18 e 19 anni sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in piazza Indipendenza a Palermo. L’automobilista dopo l’impatto è fuggito via senza prestare soccorso. Le due ragazze sono state soccorso dai sanitari del 118 e trasportate all’ospedale Civico.

In osservazione in ospedale

Sono in osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e che hanno eseguito i rilievi. I carabinieri stanno cercando il pirata della strada che è fuggito via. Per questo sono state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella piazza.

Investito sulla bici elettrica

Qualche giorno fa incidente stradale tra Ficarazzi e Bagheria sulla statale 113. Un ragazzo di 14 anni, a bordo di una bici elettrica mentre viaggiava verso Ficarazzi, è stato investo da una Fiat Punto guidata da un uomo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda. Il ragazzo è stato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 intervenuti. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Villa Sofia con prognosi riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Bagheria per accertare le responsabilità.