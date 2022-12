Le indagini della polizia

La polizia ha arrestato un giovane di 30 anni che ha rapinato una coppia in piazza Indipedenza a Palermo. L’uomo con un coltello ha minacciato i due e si è fatto consegnate il monopattino e i soldi che avevano in tasca. La vittima dopo il colpo ha chiamato gli agenti di polizia. Gli agenti poco dopo hanno bloccato il rapinatore in piazza Danisinni con i soldi in tasca. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Tutto è iniziato quando al 112 è arrivata la telefonata di una ragazza che segnalava la rapina che lei e il fidanzato stavano subendo proprio in quegli istanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale. Non trovando il responsabile i poliziotti hanno acquisito una descrizione del rapinatore che alla fine, dopo averli minacciati, si era accontentato dei soldi che i due avevano nel portafogli.

Le indagini della polizia

Le pattuglie hanno quindi avviato le ricerche in zona rintracciando nel rione Danisinni un giovane vestito così per come era stato descritto dalle vittime. Gli agenti lo hanno quindi fermato e perquisito. Addosso non aveva alcun coltello ma nelle sue tasche c’erano quattro banconote da 10 euro, proprio come aveva riferito la coppia dopo aver subito la rapina.

Al termine degli accertamenti il trentenne, nato a Palermo ma di origini marocchine, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa, il giorno successivo, di essere accompagnato in tribunale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato i domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Nei giorni scorsi rapina a commerciante cinese

Pochi giorni fa, la polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un 29 enne cittadino straniero, accusato di rapina impropria ai danni di commerciante cinese a Palermo nella zona della stazione centrale.

L’uomo ha cercato di rubare alcuni oggetti. I furti sono stati notati dal negoziante che ha chiesto la restituzione della merce. Il rapinatore ha minacciato con un coltello il negoziante e la moglie. Ne è nata una lite con tanto di aggressione e nella colluttazione il cinese ha riportato una ferita alla testa. I poliziotti sono riusciti a bloccato e portarlo in questura.

Giorni fa la rapina in un supermercato

Una rapina ad un supermercato di Palermo era stata denunciata durante il ponte dell’8 dicembre. Un uomo a volto coperto armato di pistola ha fatto irruzione nel centro commerciale Sisa in via Laurana.

Il rapinatore armato di pistola si è diretto verso le casse e ha preso i soldi che si trovavano in cassa.

Poi è fuggito in direzione di via Sampolo. I dipendenti hanno chiamato i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che indagano.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di quanti si trovavano nel supermercato.