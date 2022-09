L’uomo travolto a Bagheria in via Giordano

Un pedone di 50 anni è stato investito la scorsa notte a Bagheria, nel Palermitano. L’incidente si è verificato in via Luca Giordano. Il ferito, residente nella cittadina bagherese, è stato investito da una Kia Sporting guidata da un uomo risultato negativo ai controlli alcolemici e drug test.

In ospedale, gravi condizioni

Il pedone investito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria.

La tragedia nel Trapanese

Proprio in queste ore è rimbalzata la tragica notizia della morte di una ragazzina di appena 12 anni, Asia Nicosia, che una settimana fa era stata investita da un’auto ad Alcamo marina lungo la ex statale 187 mentre a piedi percorreva l’arteria con due coetanee. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che è stato effettuato questa mattina. La piccola era ricoverata dallo scorso 12 settembre al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare. Sono stati i genitori ad avere acconsentito all’espianto degli organi. Uno sarà destinato all’Ismett, al centro di eccellenza palermitano dell’istituto per i trapianti, gli altri in altre regioni. Nonostante l’enorme dolore per la perdita la famiglia ha voluto lanciare un messaggio dell’alto valore della vita.

L’ex assessora investita nel Siracusano

Nel luglio scorso disavventura per un ex assessora di Siracusa, Maria Grazia Cavarra, che è rimasta vittima di un pirata della strada che, dopo averla travolta, è scappato. E’ stata lei stessa, sulla sua pagina social, a raccontare la sua esperienza, per fortuna conclusasi senza gravi conseguenze. Secondo quanto sostenuto dall’ex amministratrice un ragazzino con uno scooter, superando l’auto che la stava facendo attraversare a piedi, ha investito la donna facendola volare un paio di metri. Per fortuna nel cadere la vittima è riuscita a proteggersi la testa con le mani ed ha evitato gravi conseguenze.