Lo scontro è avvenuto nella trafficatissima via Gammara ad Alcamo

Una moto si è scontrata questa mattina contro un’auto ad Alcamo, nel Trapanese, ad avere la peggio il centauro che è in prognosi riservata. Lo scontro è avvenuto nella trafficatissima via Gammara, strada che collega il centro cittadino con le zone costiere. La due ruote, una Bmw 1.200, era condotta da un 51enne alcamese e si è andata a schiantare sulla fiancata dell’auto, una Fiat Panda. La collisione è avvenuta all’altezza della stazione di servizio del Tiger bar.

Impatto molto violento

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed ha fatto un volo di una quindicina di metri. L’impatto con l’auto è stato molto violento. A seguito della caduta sull’asfalto il 51enne ha riportato contusioni, lesioni e a quanto pare anche diverse fratture. Al momento sono in corso accertamenti al reparto palermitano di Villa Sofia per accertarsi delle sue condizioni. Si stanno effettuando una serie di esami per capire l’effettiva gravità delle sue condizioni.

I rilievi

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti anche i vigili urbani per effettuare i rilievi. Stando ad una prima sommaria ricostruzione, pare che il 51enne stesse tentando un sorpasso sulla Fiat Panda che però avrebbe svoltato a sinistra in quel momento. Una disattenzione e forse anche l’alta velocità sono state le probabili cause dell’impatto. Il motociclista non è riuscito ad evitare l’urto dal momento che si è trovato sbarrato la corsia dalla macchina.

Illesa l’automobilista

L’automobilista, una donna di 45 anni anche lei di Alcamo, fortunatamente non ha riportato nulla e per lei non c’è stato bisogno di ricorrere ad alcuna cura. Discorso diverso invece per il motociclista che dopo l’impatto con il veicolo è stato sbalzato finendo sull’asfalto con violenza. Dopo una prima ricognizione della situazione è stato deciso di trasportare il centauro al nosocomio palermitano, considerando le sospette fratture e le lesioni riportate. Sono comunque al vaglio ulteriori ipotesi che saranno tracciate in seguito alla definitive rilevazioni da parte dei caschi bianchi.