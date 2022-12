A VILLA SOFIA

E’ morta la donna di 74 anni, Angela Caurana, investita in via Imperatore Federico a Palermo da un ciclista lo scorso 24 novembre. La donna si trovava ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia. La donna stava attraversando la strada quando è stata colpita dal ciclista ed è caduta a terra sbattendo violentemente la testa. Nell’incidente si è provocata una ferita alla testa. Per giorni ha lottato in rianimazione ma purtroppo, dopo più di due settimane di agonia, non ce l’ha fatta. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Investimento pedonale tre settimane fa

Un pedone era stato investito quasi tre settimane fa nei pressi della stazione centrale a Palermo. L’uomo S.I. di 63 anni di Cerda stava attraversando piazza Giulio Cesare per raggiungere i binari e prendere un treno quanto è stato colpito da un auto, una Fiat Panda guidata da G.G. un uomo di 76 anni.

I sanitari del 118 soccorsero il ferito trasportandolo in codice rosso all’ospedale Civico dove è stato operato alla testa. Dopo l’operazione l’uomo era ancora in prognosi riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato l’auto.

Altri incidenti nel Palermitano

Continuano gli incidenti nel palermitano. Sette auto distrutte e sette feriti trasportati in ospedale. Due nella zona di Partinico. Il primo si è verificato la scorsa notte sulla strada statale 113, all’altezza del chilometro 219.

Due auto si sono scontrate e si sono ribaltate. Feriti gli occupanti di entrambi i mezzi. Il secondo incidente si è verificato all’alba di oggi. Tre le auto coinvolte che si sono scontrate sulla rampa autostradale nei pressi dell’ingresso per Balestrate. Tre le persone rimaste ferite. Infine l’ultimo questa mattina sulla statale Palermo Sciacca all’altezza di Altofonte. Qui si sono scontrate due auto. Anche queste sono andate distrutte e due feriti trasportati in ospedale.

Sugli incidenti sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi che hanno invaso la carreggiata bloccando la strada e i carabinieri e la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità.