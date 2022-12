Incidente nel Ragusano, coppia travolta da auto, lei muore, lui in ospedale

Gaetano Scariolo di

06/12/2022

Una donna di 35 anni, originaria della Romania, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in contrada Zafaglione-Berdia, a Vittoria, nel Ragusano.

Coppia in sella ad uno scooter

Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno in mano le indagini, la vittima era in sella ad uno scooter insieme al marito, quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, si sono scontrati con un’auto, a quanto pare proveniente dalla direzione opposta.

Donna morta, marito in ospedale

L’impatto è stato violento, il ciclomotore è stato distrutto mentre la donna è deceduta poco dopo: il suo cuore ha cessato di battere e quando sono arrivati i primi soccorritori per lei non c’era più nulla da fare. Il marito è stato portato in ospedale ma stando ad alcune fonti investigative riuscirà a salvarsi.

Le indagini

Sotto shock il conducente della macchina coinvolto nell’incidente che è stato sentito dalle forze dell’ordine per provare a ricostruire la dinamica dell’impatto. I carabinieri stanno accertando se vi è stata una manovra azzardata, da parte dei conducenti, che potrebbe aver causato l’impatto.

Motociclista morto a Scicli

Nei giorni scorsi, un incidente mortale si è verificato a Cava d’Aliga, a Scicli, nel Ragusano. A perdere la vita, in circostanze ancora poco chiare, è stato un motociclista, che, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del suo mezzo.

La ricostruzione dell’incidente

L’impatto è stato violento, stando al racconto di alcuni testimoni avrebbe sbattuto contro un palo ma gli inquirenti stanno cercando riscontri anche per accertare se si è trattato di un incidente autonomo o se, invece, ci sono dei veicoli coinvolti nell’incidente.

I soccorsi dei passanti

Sono stati alcuni passanti, che stavano transitando in quel tratto di strada, a prestare le prime cure al motociclista ma si è compreso subito quanto fossero gravi le lesioni riportate.

Foto di Assenza