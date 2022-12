Ha perso il controllo del mezzo nel Trapanese

Incidente mortale sulle strade del Trapanese, l’ennesimo che accade in Sicilia in questa lunga scia di sangue che ha contraddistinto il 2022. Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto lungo la strada provinciale che collega Campobello di Mazara alla frazione di Torretta Granitola. In corso accertamenti per capire la dinamica e ci fossero altri veicoli coinvolti.

I rilievi

A perdere la vita un uomo di 44 anni di origine tunisina. Stando ai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto con violenza sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

sono stati immediati i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha caricato il 44enne e lo ha trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano. Qui però il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo ricovero. Troppo gravi le lesioni riportate, alcune hanno intaccato organi vitali.

Ieri altra tragedia della strada

Appena ieri un imprenditore ha perso la vita in un terribile impatto tra un suv Mitsubishi Pajero e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale tra Scoglitti e Vittoria. La vittima è Biagio Cocchiaro, 67 anni, che viaggiava a bordo del fuoristrada. I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto, il suv secondo le prime indiscrezioni viaggiava verso il Ragusano, l’autocarro, un Iveco 60 a quanto pare diretto a Gela. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Gela. Vano l’intervento delle ambulanze del 118.

L’incidente a Rosolini

Qualche giorno fa un uomo di 44 anni, originario della Romania, è deceduto dopo essere stato travolto da una macchina mentre stava percorrendo a piedi il tratto di strada tra Rosolini ed Ispica. Il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza del pedone, che è stato trascinato per parecchi metri, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Probabilmente, il 44enne stava tornando a casa e non avendo mezzi a disposizione si sarebbe diretto a piedi, percorrendo il bordo della strada.