A Terrasini il veicolo danneggia la struttura

Tragedia sfiorata questa notte a Terrasini, nel Palermitano, dove un’auto è finita fuori strada andando a travolgere una cabina Enel, danneggiandola. La cabina serviva l’illuminazione pubblica della zona che ovviamente è andata in tilt, l’automobilista è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’ospedale di Partinico. Pompieri e tecnici Enel al lavoro tutta la notte per mettere la zona in sicurezza e ripristinare il collegamento elettrico.

L’impatto in via Partinico

L’incidente per l’esattezza è avvenuto in via Partinico, arteria principale di ingresso ed uscita del paese che si collega con la statale e con l’uscita autostradale. Per cause che sono in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è andato a schiantare contro la cabina Enel. Al vaglio le cause, forse una distrazione o un colpo di sonno.

Scontro tra pullman e auto

Terrasini è stata spesso al centro di incidenti stradali nell’ultimo periodo, alcuni anche con epiloghi tragici come nell’aprile scorso in autostrada nei pressi dello svincolo con due vittime. L’ultimo sinistro di rilievo si verificò nell’ottobre scorso lungo la statale 113 tra un pullman, fortunatamente con a bordo pochi passeggeri, e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. L’uomo venne soccorso dai sanitari del 118 e portato con l’ambulanza in ospedale, in codice giallo. In pochi minuti si formarono lunghe code che resero necessario l’intervento della polizia municipale di Terrasini. I vigili chiusero temporaneamente la strada per consentire i soccorsi, effettuare i rilievi e ricostruire dinamica.

L’auto contro la vetrina della pizzeria

Molto singolare quanto accaduto nell’agosto scorso nella vicina Cinisi. Un’auto finì prima contro altri tre veicoli parcheggiati e poi sulla vetrina di una pizzeria piena di gente. Anche in quel caso si parlò di tragedia sfiorata in via Nazionale. Protagonista un ragazzo poco più che ventenne che viaggiava da solo alla guida di un’Audi A5 in direzione Terrasini. Il giovane prima avrebbe sbattuto contro un’Alfa Romeo 159 che era in movimento. Quindi avrebbe travolto una Fiat Panda e una Mercedes Classe B parcheggiate per poi piombare sull’attività Mattew’s food factory, all’altezza del mattatoio. Per una questione di centimetri, fortunatamente, non centrò la vetrina investendo i clienti che attendevano di ritirare le pizze.