Assegnato l’appalto per circa un milione di euro

Si appresta ad una complessiva riqualificazione il lungomare di Terrasini, nel Palermitano, una delle zone tra le più frequentate dell’area costiera della provincia soprattutto nel periodo estivo. In fase di avvio i lavori per un investimento di circa un milione di euro. Soldi che serviranno a realizzare nuova pavimentazione, area pedonale, aree giochi e per l’installazione di nuovi arredi. L’obiettivo è quello di rendere ancora più funzionale e attrattivo il lungomare “Peppino Impastato”.

L’assegnazione dell’appalto

Gli uffici hanno completato proprio in questi giorni le procedure con l’assegnazione della gara alla Nebrodi costruzioni che ha offerto un ribasso di quasi il 30 per cento, per cui al netto i lavori costeranno all’incirca 700 mila euro. I fondi sono stati reperiti grazie ad un finanziamento agganciato tramite l’assessorato regionale al Turismo utilizzando le risorse del Programma operativo complementare 2014/2020, che prevede interventi a sostegno degli investimenti nei Comuni.

Cosa prevedono i lavori

Gli interventi riguarderanno la manutenzione dei marciapiedi e quella degli impianti dell’illuminazione pubblica, la sistemazione della pavimentazione, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, una nuova segnaletica, la pista ciclabile e una zona attrezzata per gli allenamenti sportivi a pochi metri dalla famosa scogliera del lungomare di Terrasini, dedicato all’attivista antimafia Peppino Impastato, ucciso nel 1978.

Il sindaco: “Il nostro lungomare cambierà volto”

“Vogliamo dare un’importante notizia – afferma il sindaco Giosuè Maniaci – relativa al nostro lungomare: si sono concluse le procedure di gara per la realizzazione del nuovo lungomare. Una gara impegnativa che ha visto partecipare più di 200 ditte. Un progetto importante, bello, che cambierà il volto del nostro lungomare rendendolo più elegante, con ampi spazi pedonali e nuovi arredi. Andiamo avanti…con le ultime procedure per iniziare i lavori. In questi anni abbiamo sempre rivolto massima attenzione a questo luogo e il finanziamento ci rende felici perché riusciremo a sistemare definitivamente un tratto di costa meraviglioso”.