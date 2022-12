GELA-SCOGLITTI

Un imprenditore ha perso la vita questa mattina in un terribile impatto tra un suv Mitsubishi Pajero e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo della provinciale tra Scoglitti e Vittoria. La vittima è Biagio Cocchiaro, 67 anni, che viaggiava a bordo del fuoristrada.

I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto, il suv secondo le prime indiscrezioni viaggiava verso il Ragusano, l’autocarro, un Iveco 60 a quanto pare diretto a Gela. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gela. Vano l’intervento delle ambulanze del 118.

L’incidente a Rosolini

Qualche giorno fa un uomo di 44 anni, originario della Romania, è deceduto dopo essere stato travolto da una macchina mentre stava percorrendo a piedi il tratto di strada tra Rosolini ed Ispica.

Il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza del pedone, che è stato trascinato per parecchi metri, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Probabilmente, il 44enne stava tornando a casa e non avendo mezzi a disposizione si sarebbe diretto a piedi, percorrendo il bordo della strada.

Non c’è stato nulla da fare per la vittima, che ha riportato delle lesioni molto gravi, incompatibili con la vita. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale e come da prassi il conducente sarà iscritto nel registro degli indagati: il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti.

La tragedia a Scicli

La settimana scorsa un incidente mortale si è verificato a Cava d’Aliga, a Scicli, nel Ragusano. A perdere la vita, in circostanze ancora poco chiare, è stato un motociclista, che, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del suo mezzo.

La ricostruzione dell’incidente

L’impatto è stato violento, stando al racconto di alcuni testimoni avrebbe sbattuto contro un palo ma gli inquirenti stanno cercando riscontri anche per accertare se si è trattato di un incidente autonomo o se, invece, ci sono dei veicoli coinvolti nell’incidente.

I soccorsi dei passanti

Sono stati alcuni passanti, che stavano transitando in quel tratto di strada, a prestare le prime cure al motociclista ma si è compreso subito quanto fossero gravi le lesioni riportate.

I rilievi della Polizia municipale

Sono arrivati gli agenti della Polizia municipale ed anche i mezzi di soccorso solo che non hanno potuto fare molto per l’uomo, che è spirato. Gli inquirenti, che hanno avviato le indagini, hanno effettuato i rilievi sul tratto di strada teatro dell’incidente, contestualmente sono stati avviato gli interrogatori dei testimoni.