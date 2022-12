aperta inchiesta per omicidio stradale

Un uomo di 44 anni, originario della Romania, è deceduto dopo essere stato travolto da una macchina mentre stava percorrendo a piedi il tratto di strada tra Rosolini ed Ispica.

Il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza del pedone, che è stato trascinato per parecchi metri, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Probabilmente, il 44enne stava tornando a casa e non avendo mezzi a disposizione si sarebbe diretto a piedi, percorrendo il bordo della strada.

Non c’è stato nulla da fare per la vittima, che ha riportato delle lesioni molto gravi, incompatibili con la vita. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale e come da prassi il conducente sarà iscritto nel registro degli indagati: il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti.