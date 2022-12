indagini della polizia municipale

Un incidente mortale si è verificato a Cava d’Aliga, a Scicli, nel Ragusano. A perdere la vita, in circostanze ancora poco chiare, è stato un motociclista, che, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del suo mezzo.

La ricostruzione dell’incidente

L’impatto è stato violento, stando al racconto di alcuni testimoni avrebbe sbattuto contro un palo ma gli inquirenti stanno cercando riscontri anche per accertare se si è trattato di un incidente autonomo o se, invece, ci sono dei veicoli coinvolti nell’incidente.

I soccorsi dei passanti

Sono stati alcuni passanti, che stavano transitando in quel tratto di strada, a prestare le prime cure al motociclista ma si è compreso subito quanto fossero gravi le lesioni riportate.

I rilievi della Polizia municipale

Sono arrivati gli agenti della Polizia municipale ed anche i mezzi di soccorso solo che non hanno potuto fare molto per l’uomo, che è spirato. Gli inquirenti, che hanno avviato le indagini, hanno effettuato i rilievi sul tratto di strada teatro dell’incidente, contestualmente sono stati avviato gli interrogatori dei testimoni.

Foto Franco Assenza