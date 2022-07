È successo in Puglia

Incidente stradale mortale in Puglia, sulla Statale 16 Adriatica, tra Bisceglie e Trani, intorno alle 22.30 di ieri sera, domenica 17 luglio.

Una 14enne è morta e l’amico 18enne è ricoverato nell’ospedale di Andria. Stando a quanto si è appreso, la coppia viaggiava a bordo di una moto quando il mezzo si sarebbe scontrato con un’auto che viaggiava nella stessa direzione. Dopo l’impatto, i due giovani sono caduti a terra e la 14enne sarebbe stata travolta da un’altra auto che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia.

Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 14enne. Il 18enne, invece, è stato portato in codice rosso in ospedale, dove si trova ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia locale di Trani, coordinata dalla Procura, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Come riportato su TraniViva.it, la ragazza si chiamava Elisa Caressa, originaria di Trani: è morta sul corpo travolta da un’auto che proveniva da Bisceglie. Il 18enne, invece, ha riportato una lesione renale. La coppia aveva passato la serata a un luna park.