INCIDENTI

Incidente a Misilmeri, dove c’è stato un frontale tra due auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tre persone sono rimaste ferite e portate al Buccheri La Ferla. Non si conoscono le loro condizioni.

Incidente sulla 115

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è stato provvisoriamente bloccato a Campobello di Mazara, nel Trapanese, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che nel sinistro, avvenuto al km 64,500, una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. La strada ha riaperto qualche ora dopo, ma ad unica corsia.

Tamponamento in viale Regione

Incidente in viale Regione Siciliana, a Palermo, poco prima dello svincolo di via Leonardo Da Vinci, in direzione Catania. Sono ben sei le auto coinvolte, due a GPL, e per questo è stato immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, per scongiurare ogni problema. Cinque le persone ferite, tutte in codice verde tra una che è stata trasportato al pronto soccorso del “Cervello” in codice giallo: nessuno di loro è in gravi condizioni. Il traffico sulla circonvallazione è paralizzato in entrambe le direzioni, per via della presenza dei mezzi di soccorso.

L’incidente di Aci Catena

Nel Catanese si piange per la morte di Mario Filetti. Si tratta del giovane morto dopo un incidente avvenuto due notti fa ad Aci Catena. Una tragedia che ha scosso tutti coloro che lo conoscevano. Un altro incidente che spezza la vita di un giovane in modo inatteso e prematuro.

L’incidente a bordo di una moto

La tragedia è avvenuta alle porte di Aci San Filippo, all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna. Mario Filetti di Aci Catena, aveva 19 anni. Il giovane era a bordo di una motocicletta, insieme a un’altra persona. I due centauri sono stati trasportati al pronto soccorso del Cannizzaro. Qui è morto Filetti poco dopo il ricovero, il passeggero anche lui di 19 anni, è stato invece trasferito al Policlinico di Catania.

Sono in corso indagini per capire se è stato un sinistro autonomo

Le indagini per accertare la dinamica del sinistro, che sembra essere autonomo – in corso le verifiche per accertare il coinvolgimento o meno di altri mezzi -, sono condotte dal Comando della polizia locale di Aci Catena. Non è ancora chiaro chi era alla guida della moto. Dopo la caduta i due sono finiti contro lo spartitraffico.

Oggi la notizia di una nuova tragedia della strada

Un’auto è finita contro il guardrail sulla SS117bis e un uomo è morto. Un uomo di 65 anni è morto dopo che la sua automobile si è schiantata contro il guardrail della SS117bis a Piazza Armerina. Il dramma attorno alle 21 di ieri sera. La vittima il sessantacinquenne di Piazza Armerina Calogero Lo Presti, carpentiere. La sua Fiat Punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della SS117 bis nello svincolo di Piazza Armerina nord, finendo per essere quasi tagliata in due dalla barriera metallica.

L’uomo estratto dalle lamiere è morto poco dopo

Il personale del 118, dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere accartocciate della Punto, hanno provato in tutti i modi di rianimarlo. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. Il grave sinistro stradale è avvenuto al chilometro 45,100 della ss117bis. Sul posto i Vigili del fuoco e gli operatori del 118 e la Polizia di Stato che stanno indagando per ricostruire la dinamica