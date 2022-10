auto contro guardrail nell'agrigentino

Incidenti stradali: auto contro guardrail, due feriti gravi. I due giovani di 24 e 22 anni, che erano a bordo di una Fiat Punto sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla Ss640, all’altezza del bivio di Aragona, in provincia di Agrigento.

L’auto si è schiantata contro il guardrail

Secondo una prima ricostruzione l’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è schiantata contro il guardrail. Sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa di Caltanissetta e la polizia stradale.

Il giovane alla guida dell’auto in ospedale con una grave emorragia cerebrale

Il 24enne, originario di Canicattì e che era alla guida del Punto, è stato trasportato a Palermo, a Villa Sofia con una grave emorragia cerebrale.

L’altro passeggero ricoverato a Caltanissetta, indaga la polizia stradale

Il 22enne, nato a Racalmuto, è stato invece condotto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con gravi traumi alla colonna. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Grave incidente sull’autostrada Palermo-Catania

Appena due giorni fa si è verificato un altro grave incidente stradale sulla Palermo-Catania nel tratto tra Villabate e Palermo.

Sono rimasti coinvolti due motociclisti e due vetture. Nell’impatto un giovane di 36 anni ha riportato una gravissima ferita.

Una gamba è stata quasi amputata nell’urto violento. L’incidente si è verificato all’altezza del km 0,800 dell’A19 in direzione Palermo, nei pressi di Brancaccio. Il motociclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Civico.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Buonfornello e il personale dell’Anas.

In autostrada si sono formate lunghe code verso il capoluogo.

L’incidente in viale Regione Siciliana a Palermo

Gravissimo incidente tre giorni fa in viale Regione Siciliana a Palermo, poco dopo lo svincolo in direzione via Oreto. Due auto, un’Alfa e una Cinquecento si sono tamponate violentemente. Ad avere peggio la donna che si trovava all’interno della Cinquecento che è stata estratta dai vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata al Civico dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Ferito anche il conducente dell’Alfa Romeo. Oltre alle ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, anche due pattuglie dei carabinieri a dirigere il traffico.

Rilievi della polizia municipale per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro.