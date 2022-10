La vittima ha 36 anni

Grave incidente sulla Palermo Catania nel tratto tra Villabate e Palermo. Sono rimasti coinvolti due motociclisti e due vetture. Nell’impatto un giovane di 36 anni ha riportato una gravissima ferita.

Una gamba è stata quasi amputata nell’urto violento. L’incidente si è verificato all’altezza del km 0,800 dell’A19 in direzione Palermo, all’altezza di Brancaccio. Il motociclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Civico.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Buonfornello e il personale dell’Anas. In autostrada si sono formate lunghe code verso il capoluogo.

Grave incidente nella notte in viale Regione Siciliana

Gravissimo incidente intorno alle 21 in viale Regione, poco dopo lo svincolo in direzione via Oreto. Due auto, un’Alfa e una Cinquecento si sono tamponate violentemente. Ad avere peggio la donna che si trovava all’interno della Cinquecento che è stata estratta dai vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata al Civico dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Ferito anche il conducente dell’Alfa Romeo. Oltre alle ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, anche due pattuglie dei carabinieri a dirigere il traffico.

Rilievi della polizia municipale per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro.