in via Nazario Sauro

Di una donna ferita, trasportata al Pronto soccorso, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 24 ottobre, a Paternò, in provincia di Catania. L’incidente ha coinvolto due automobili, una delle quali sarebbe fuggita via.

L’auto impatta e fugge

L’autista, una volta che l’auto ha impattato con un altro veicolo, sarebbe fuggito via senza prestare soccorso. L’incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nazario Sauro a Paternò.

Ferita una donna

Una donna che era a bordo di una Fiat Punto è rimasta ferita a causa dell’impatto avuto, presumibilmente, con un’altra automobile che si sarebbe poi allontanata. Una versione, questa, che è ancora da verificare da parte delle autorità intervenute.

La donna ferita in ospedale

Sul posto sono giunte due ambulanze una del 118 e un’altra di eccedenza, per soccorrere la malcapitata e trasportarla al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Ieri un incidente a Borgetto

Ieri un incidente stradale tra Pioppo e Borgetto, nel palermitano. Durante una gita fuori porta in moto un giovane di 25 anni F. T. è finito fuori strada e in un burrone. A chiamare i soccorsi gli amici con cui è uscito in gita questa mattina. Recuperato dai vigili del fuoco il giovane motociclista è stato portato all’ospedale Civico di Partinico in codice rosso dai sanitari del 118. Il motociclista ha riportato diverse fratture. La prognosi è riservata.

Incidente a Palermo

Un altro sinistro in via Ammiraglio Rizzo, a Palermo. Secondo quanto ricostruito dal personale dell’infortunistica della polizia municipale, si tratterebbe di un pedone investito da una moto. Sul posto due ambulanze, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Sofia. Nell’incidente è rimasto ferito un motociclista di 18 anni S.M. che ha riportato escoriazioni semplici multiple. E’ stato portato dai sanitari in ospedale in codice verde. Più gravi le condizioni del pedone F.S. di 37 anni trasportato a Villa Sofia in codice giallo policontuso e con diversi traumi.