indagini dei carabinieri

E’ di 10 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tratto di Lentini della Ragusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Augusta, a scontrarsi sarebbero state 4 auto.

La carambola

Dalla dinamica dello scontro, sembra che ad innescare la carambola sia stato dei uno dei veicoli coinvolti: per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo della macchina, invadendo la corsia opposta, fino a scontrarsi con un’altra auto.

I soccorsi

Le altre due sono rimaste risucchiate nell’incidente e per qualche minuto si sono vissuti momenti di grande apprensione per le condizioni di tutti coloro che erano a bordo dei veicoli. Sono stati alcuni automobilisti in transito a prestare le prime cure alle vittime, contestualmente sono state tante le richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine e del 118.

Feriti in ospedale

Il traffico è rimasto paralizzato per consentire al personale sanitario di curare i feriti, poi trasferiti negli ospedali di Lentini ed Augusta. Le loro condizioni, stando alle prime informazioni, non desterebbero molte preoccupazioni, di certo è tanto lo spavento che si sono presi. I carabinieri hanno cinturato la zona teatro dell’incidente per effettuare i rilievi al fine dei determinare le cause dello scontro.