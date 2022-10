Tragico incidente lungo l’autostrada Palermo Messina in direzione del capoluogo dello Stretto. Per cause ancora da accertare un’autovettura ha terminato la propria corsa contro il guard-rail causando la morte di un uomo, il ferimento in modo grave di una donna. Secondo le prime notizie si sarebbe registrato anche una terza ferita.

Lo scontro mortale all’altezza dell’hotel Costa Verde

Lo scontro mortale sarebbe avvenuto in autostrada all’altezza dell’Hotel Costa verde nei pressi del territorio comunale di Cefalù. Oltre all’uomo morto ci sono due le donne coinvolte. una è grave mentre non si conoscono le condizioni della seconda che non sarebbe, dalle prime notizie, in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

In aggiornamento

Giorni drammatici

Sono giorni drammatici per la Sicilia con incidenti mortali in sequenza. Appena ieri un altro incidente mortale nella notte a Partinico in provincia di Palermo. Due giovani a bordo di un Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento in via Principe Umberto. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i sanitari del 118.

La vittima

Nello scontro è morto Antonino Ortoleva, 17 anni. Il passeggero di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

Il decesso in ambulanza

Pare che i due stessero rientrando da una festa in un locale che si trova nelle vicinanze. Per motivi che sono in via di accertamento, la vittima all’improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato tremendo per la sua violenza. Antonino Ortoleva è stato il primo ad essere stato soccorso ma non ha fatto neanche in tempo ad arrivare all’ospedale, il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto in ambulanza. Il corpo è stato restituito ai familiari.

Oggi lacrime e fiori ai funerali

Oggi palloncini bianchi in cielo per salutare Antonio Ortoleva, il 17enne morto la notte scorsa a Partinico in un incidente con la moto lungo la via Principe Umberto. Con la moto sarebbe scivolato e si è andato a schiantare contro un palo. Grave l’amico che era con lui, ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.