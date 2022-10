A Partinico comunità in lutto per il tragico incidente mortale

La comunità partinicese è profondamente scossa dalla morte di Antonino Ortoleva, il 17enne deceduto questa notte a causa di un incidente sulla moto che stava lui stesso guidando. Questa mattina stesso, non appena diffusa la notizia, tutti i compagni di classe e anche i ragazzi di tute le quinte del liceo “Savarino”, dove era iscritta la vittima, si sono riuniti con gli insegnanti nell’auditorium di contrada Turrisi. E’ stato un momento di grande riflessione, poche parole e tante lacrime.

Domani i funerali

E’ stato un modo per organizzare la presenza della scuola domani in occasione dei funerali, che si terranno alle 11,30 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario, conosciuta come Casa Santa. Già predisposti alcuni cartelloni e striscioni per dare l’ultimo saluto a “Nino” come da tutti era affettuosamente chiamati. Intanto i social scoppiano di ricordi e tra questi spicca quello di Alessio Di Trapani che ha conosciuto molto da vicino Antonino. Infatti lo ha avuto per qualche anni ai suoi “ordini” nella scuola calcio che dirigeva del Partinicaudace: “Resterai sempre nel mio cuore – scrive -, piccolo grande angelo”.

“Un ragazzo buono“

Increduli i tanti amici con cui Antonio era stato con lui sino a pochi istanti prima di morire sulla via Principe Umberto, poco dopo l’una di notte. Infatti Antonio stava tornando proprio da quella festa verso casa con la sua moto Honda quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito fuori strada contro un palo dell’illuminazione. Con lui c’era un amico di 16 anni che lotta tra la vita e la morte all’ospedale Villa Sofia. “Era un ragazzo buono, sempre gentile e disponibile – raccontano gli amici -. Oltretutto molto responsabile. Ieri sera non ha voluto bere alcolici perché sapeva che doveva guidare la moto per tornare a casa”.

Il ricordo della scuola e del Comune

“Il dirigente scolastico, i docenti, il personale e gli alunni tutti – si legge in una nota del liceo Santi Savarino – in questo momento di immenso dolore esprimono in modo unanime la propria vicinanza ai genitori e ai familiari di Antonio Ortoleva, alunno della classe VD e giovane attivamente coinvolto nella vita della comunità scolastica. La sua scomparsa improvvisa lascia profondamente rattristati quanti lo hanno conosciuto che continueranno a ricordarlo con stima e affetto”.

“Apprendiamo con grande tristezza la notizia – aggiungono i commissari straordinari del Comune -, Antonio ha incontrato un destino così crudele nella sua città in un momento felice della sua vita di studente, lasciando nello sgomento i familiari, gli amici, i compagni di scuola, gli insegnanti e tutta la città. Abbiamo appreso dalla dirigente scolastica del liceo scientifico che la scuola è ammutolita davanti una notizia così dirompente per un mondo che vive oltre che di studio, di spensieratezza di futuro e di avvenire. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze insieme ai nostri sentimenti di viva vicinanza in questo momento di profondo dolore e di forte rammarico per la giovane vita spezzata”.