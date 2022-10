Indagini in corso

Un 15enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale ad Adrano (CT) dopo che la minicar su cui viaggiava con la sorella, che era alla guida, si è ribaltata ed è finita contro un muro. La ragazza è ricoverata invece in ospedale.

Lo schianto sulla SP122

L’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 122, la strada che conduce al ponte dei Saraceni, il giovane è rimasto ucciso sul colpo, non è in pericolo di vita la sorella, trasportata all’ospedale San Marco di Catania.

La microcar ribaltata

Secondo le prime ricostruzioni, pare che la ragazza abbia perso il controllo del mezzo per evitare un gatto sulla strada. La salma della giovane vittima è stata posta sotto sequestro e trasporta al San Marco di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sigilli al mezzo coinvolto, come sempre nei casi in cui avvengano incidenti mortali.

Indagini della polizia municipale

La sorella del ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la polizia si Stato, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi

Scontro frontale in circonvallazione

Un grave incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza dello svincolo di vie Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione Trapani. A causarlo la pioggia che ha reso la strada scivolosa e la scarsa visibilità ma anche qualche manovra errata da parte degli automobilisti.

Scontro fra vettura e minicar

A scontrarsi frontalmente due auto, una minicar e una vettura che stava arrivando dalla direzione opposta. Da comprendere quale vettura abbia sbagliato nell’imboccare la strada. L’impatto è stato violento ed ha causato il ferimento di tre persone fra cui due minorenni occupanti la minicar.

Tutti ricoverati al civico

Tutti i feriti sono stati trasportati al vicino ospedale Civico. Non si conoscono le esatte condizioni dei protagonisti dell’incidente ma nessuno sarebbe in prognosi riservata. Inevitabili i disagi per il traffico in zona, già reso caotico dalla pioggia e letteralmente impazzito per il restringimento della carreggiata.