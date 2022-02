Lo schianto a Mineo

E’ deceduta, nel corso della notte, al Policlinico di Catania, una donna di 66 anni, di Ramacca, coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto ieri al Km 27 della Statale 417, Catania-Gela in territorio di Mineo.

L’incidente ieri sulla SS417

La donna è morta in seguito ai gravi politraumi riportati mentre viaggiava a bordo della Peugeot 206 che si è scontrata con un’altra auto. A nulla sono valsi i tentativi mossi dai sanitari del Policlinico di Catania, nel cui nosocomio Etneo, la vittima era stata trasferita in volo con l’elisoccorso. La conducente della Peugeot 206, proveniente dalla direzione Gela-Caltagirone, proseguiva in direzione Catania.

Le indagini delle polstrada

Gli agenti della polizia stradale, coordinati dal neo comandante, Carlo Cacciato, nella giornata di stamani, stanno compiendo ulteriori rilievi, per stabilire le cause che hanno determinato lo scontro frontale tra l’utilitaria e la Bmw. Gli inquirenti non hanno al momento reso le generalità della vittima, poiché in queste ore stanno informando i familiari della donna deceduta.

Traffico nel caos

Pesanti ieri i disagi per gli utenti della la Ss 417, Catania-Gela che è rimasta chiusa al transito dalle 17 a dopo le 22 d’ieri sera, per consentire la bonifica della strada e la rimozione dei rifiuti meccanici. Disagi, soprattutto, per quanti dovevano recarsi in aeroporto a Catania e, quanti, per svariate esigenze, lavoro o motivi personali, dovevano fare rientro nel capoluogo Etneo o altre direzioni. Difficoltà anche per i conducenti dei mezzi pesanti che sono rimasti incolonnati, poiché non potevano effettuare manovre per bypassare il tratto della Statale chiuso al traffico.

Ieri incidente a villabate

Incidente stradale sulla Palermo Catania nella zona del raccordo autostradale nella zona di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, S.A. si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico. Lo scontro questa mattina tra l’Opel Corsa guidata dal giovane palermitano e un autocarro guidato da un uomo di 40 anni di Catania che stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale. Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale. E’ stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Civico. L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code.