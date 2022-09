Sono stati sbalzati dalla sella sulla statale 121 Misilmeri

La statale 121 a Misilmeri è stata teatro di un incidente all’alba di oggi che ha fatto temere il peggio. Un’auto si è scontrata violentemente con una moto. I due centauri sono letteralmente volati dalla sella: entrambi sono rimasti feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale più vicino. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Lo scontro

L’impatto si è verificato poco dopo l’alba, intorno alle 6,40 di questa mattina. Stando ad una prima sommaria ricostruzione, la moto per cause in via di accertamento è andata in collisione con un’auto. Ad avere la peggio i due motociclisti che erano in sella. Entrambi sono volati dal mezzo a due ruote e dopo qualche metro sono finiti sull’asfalto. Immediato l’arrivo sul posto di due ambulanze del 118 che hanno caricato i due centauri che sono rimasti feriti. Ad intervenire anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un lavoro di supporto ai carabinieri, impegnati nei rilievi.

Un’estate tragica

Sono in corso le verifiche con una serie di accertamenti per i due motociclisti. Pare comunque che non versino in pericolo di vita. Almeno questa volta un incidente che quindi non ha avuto conseguenze tragiche al culmine di un’estate che è stata davvero tremenda sulle strade siciliane con tantissimi incidenti mortali.

L’ultimo tragico incidente

Non hanno avuto la stessa fortuna altri due motociclisti, Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Rapicavoli, di 20, sono morti nella notte tra il 26 e il 27 settembre scorsi in un incidente stradale avvenuto nel rione Librino a Catania. Secondo una prima ricostruzione erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia municipale. La procura ha aperto un’inchiesta, ha disposto i primi accertamenti medico legali e sta valutando se disporre l’autopsia.

A fine agosto altro sangue sulle strade catanesi

Una giovane morta e due feriti in un incidente stradale, a fine agosto a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118. Si tratta dell’ennesimo incidente stradale mortale sull’Isola nelle ultime settimane. Fabrizio Manno, 57 anni, è morto dopo essere stato coinvolto, una settimana prima, in un incidente all’altezza di Leroy Merlin in viale Regione Siciliana a Palermo.