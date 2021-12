l'impatto violento avvenuto ieri

Nel tardo pomeriggio di ieri a Misilmeri, in provincia di Palermo, lungo la strada statale SS121, all’altezza del km 242+550, per cause in corso di accertamento, un’autovettura Bmw guidata da un giovane di 31anni di Trabia, è andata a scontrarsi con un’altra auto.

Scontro con un suv

Nell’incidente stradale, la Bmw si è scontrata contro un suv Nissan Qashqay, condotto da un uomo di 56 di Misilmeri, con a bordo la moglie.

Auto ribaltata finisce in un canale

A causa del forte impatto la Bmw si è ribaltata finendo la corsa fuori la carreggiata all’interno di un canale.

Feriti trasportati a Palermo

Tutti gli occupanti sono stati trasportati da personale medico del 118 intervenuto sul posto, rispettivamente presso i pronto soccorso “Buccheri La Ferla” e “Civico” di Palermo. Al momento non versano in pericolo di vita. Sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso.

Auto distrutta

A causa del forte impatto, la Bmw si è spezzata in due ed è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenute anche diverse pattuglie dei Carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi dopo l’incidente.

Indagini in corso

Si sono formate lunghe code di auto lungo la statale 121 e, dopo l’intervento del carro attrezzi, la viabilità è stata ripristinata. Indagini in corso per capire l’esatta dinamica del sinistro.