ricoverato in gravi condizioni a catania

Drammatico incidente stradale a Siracusa con un uomo, 60 anni, che si trova ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Catania.

L’incidente in moto

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella ad una moto, guidata da un amico che, dopo aver imboccato una curva si sarebbe ritrovato davanti un mezzo dei rifiuti della Tekra, gestore della nettezza urbana, impegnato nelle operazione di carico dell’immondizia contenuta in un cassonetto.

La lesione alla testa

Dalle prime indicazioni, che sono al vaglio della polizia, il conducente della moto avrebbe frenato, riuscendo a schivare l’ostacolo, contro cui è andata a sbattere il sessantenne. Si è procurato una ferita alla testa, all’inizio sembrava che non si fosse fatto nulla di grave ma dopo un’ora avrebbe avvertito dei malori, per cui è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Il trasferimento a Catania e l’operazione

Le condizioni sono apparse gravi, secondo alcuni testimoni avrebbe subito un’emorragia e così si è deciso di trasferirlo d’urgenza in un ospedale più attrezzato: la scelta è caduta su una struttura a Catania dove l’uomo sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico piuttosto lungo.

Le indagini

Le sue condizioni sono critiche, la prognosi è riservata, frattanto sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti effettueranno i rilievi per determinare le responsabilità in questo anomalo scontro.