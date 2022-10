Il veicolo finisce contro un muro a Belmonte Mezzagno

Un giovane di 24 anni è finito con l’auto fuori strada e contro un muro in via Pier Santi Mattarella a Belmonte Mezzagno. Nella zona a tarda sera si è abbattuto un forte temporale. L’automobilista ha perso il controllo dell’Alfa Romeo 159 e ha finito la corsa contro il muro.

Veicolo cappottato

Oltretutto il veicolo è cappottato. Il giovane è stato caricato in ambulanza dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in codice rosso. Nello stesso muro colpito dall’auto c’è la foto di un altro giovane morto qualche anno prima sempre in un drammatico incidente.

Altro incidente a Palermo nella notte

Un altro incidente nella notte a Palermo, un’auto finisce contro un albero e il conducente resta ferito. Episodio che, seppur non pare aver avuto gravi risvolti, riporta ad un episodio drammatico di appena qualche mese fa. Nello stesso punto, infatti, nel febbraio scorso perse la vita una ragazza di appena 18 anni. Il mezzo, una Peugeot vecchio modello, è andato fuori strada in via Martin Luther King, all’ingresso laterale del parco della favorita. L’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ed ha finito la sua corsa contro l’albero che è stato letteralmente abbattuto.

L’incidente mortale di febbraio

In quello stesso punto in cui si è consumato questo incidente nel febbraio scorso morì Carlotta Rosano, 18 anni. Viaggiava in auto con altre tre amiche e la vettura finì contro un muro. Le tre amiche rimasero ferite. La vittima viaggiava su una Fiat 600 che è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Carlotta Rosano morì sul colpo. L’incidente è avvenuto quanto la giovane vittima era quasi arrivata a casa. Carlotta, infatti, non abitava distante dal luogo della tragedia.

Ancora un incidente in via Messina Marine

A Palermo sempre ieri sera si è consumato un altro incidente di una certa gravità. Un camion ha investito un pedone nella tarda serata di ieri in via Messina Marine. Il mezzo pesante stava dirigendosi in direzione di Ficarazzi. Il pedone adesso è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ha riportato fratture e contusioni in varie parti del corpo. Si tratta di un uomo romeno di 48 anni, ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla di Palermo. Per lui 30 giorni di prognosi.