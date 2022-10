E’ successo nella tarda serata di ieri a Palermo

Un camion investe un pedone nella tarda serata di ieri in via Messina Marine, a Palermo. Il mezzo pesante stava dirigendosi in direzione di Ficarazzi. Il pedone adesso è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ha riportato fratture e contusioni in varie parti del corpo. Si tratta di un uomo romeno di 48 anni, ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla di Palermo. Per lui 30 giorni di prognosi.

I rilievi della polizia municipale

Sul posto la polizia municipale della sezione infortunistica che ha effettuato i rilievi. Ancora in fase di ricostruzione quanto accaduto. Il mezzo pesante, per ragioni che ancora sono al vaglio dei caschi bianchi, non si sarebbe accorto del pedone che stava attraversando la strada. A vaglio la posizione del conducente e le eventuali responsabilità per il sinistro.

Qualche giorno fa altro incidente in via Calvi

Ancora un altro incidente a Palermo e ancora un pirata della strada protagonista lo scorso 4 ottobre. Un uomo di 38 anni venne investito in via Pasquale Calvi mentre attraversava la strada. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’automobilista è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto. Gli agenti della polizia municipale avevano avviato le indagini per risalire al pirata della strada. Il pedone venne soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Villa Sofia. I vigili urbani dell’infortunistica avviarono l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso l’impatto.

Altro incidente a Bagheria

Ritornando nel Palermitano, altra dinamica simile si verificò il 19 settembre scorso. Un pedone di 50 anni venne investito a Bagheria. L’incidente si verificò in via Luca Giordano. Il ferito, residente nella cittadina bagherese, fu investito da una Kia Sporting guidata da un uomo risultato negativo ai controlli alcolemici e drug test. La vittima fu soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Le indagini furono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria.

La tragedia nel Trapanese

Proprio in quelle ore che seguirono l’incidente di Bagheria rimbalzò la tragica notizia della morte di una ragazzina di appena 12 anni, Asia Nicosia, che una settimana prima era stata investita da un’auto ad Alcamo marina lungo la ex statale 187 mentre a piedi percorreva l’arteria con due coetanee. La famiglia autorizzò l’espianto degli organi. La piccola era ricoverata lo scorso 12 settembre al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare.